Werder in Bestbesetzung, Kohfeldt: «Kein Matchball-Spiel»

Gleichwohl warnt der Werder-Coach davor, sich angesichts von acht Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz zu sicher zu fühlen. «Durch den Sieg gegen Frankfurt haben wir dafür gesorgt, dass es keine existenziellen Spiele für uns gegen Köln und Bielefeld sind. Aber wir haben dennoch schon auch Druck», sagte Kohfeldt. Der Bremer Trainer will von seiner Mannschaft einen Entwicklungsschritt sehen. «Wir waren schon einmal an so einem Punkt», sagte Kohfeldt. «Ich will sehen, dass wir als Werder Bremen so ein Spiel auch mal ziehen können.»

© dpa-infocom, dpa:210305-99-703290/2