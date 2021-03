Bosz erfreut über Rückendeckung: «Das ist natürlich gut»

Leverkusen (dpa) - Trainer Peter Bosz von Bayer Leverkusen ist hoch erfreut über die beharrliche Rückendeckung seiner Bosse in der seit fast drei Monaten andauernden Krise beim Fußball-Bundesligisten. «Das ist natürlich gut für einen Trainer», sagte der Niederländer am Freitag: «Wir sind nicht nur im Austausch, wenn die Ergebnisse nicht gut sind. Wir trinken jede Woche zusammen Kaffee und reden über alles, was mit Fußball zu tun hat. Dieser Austausch hilft uns, damit es keine Überraschungen gibt.»

Von dpa