Angriff in Flüchtlingsunterkunft: 26-Jähriger in U-Haft

Hamm (dpa/lnw) - In der zentralen Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge in Hamm ist ein 23 Jahre alter Mann bei einem Angriff mit einer Schere schwer verletzt worden. Der 26-jährige mutmaßliche Angreifer wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Freitag mit. Ihm werde gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.