Grabung nach Flugzeugabsturz: Streit vor Verwaltungsgericht

Am 26. März 1942 war das Flugzeug bei einem Luftkampf mit britischen Verbänden über dem westlichen Münsterland abgestürzt. Laut Zeugenaussagen soll sich der Pilot mit einem Falschschirm gerettet haben. Der Bordfunker soll aber mit abgestürzt sein. Nach geophysikalische Untersuchungen liegen Trümmerteile noch mehrere Meter tief im Boden. Laut Gericht steht an der Absturzstelle ein Grabstein. Uwe Benkel als Kläger sprach gegenüber der Deutschen Presse-Agentur von einer Ungleichbehandlung. In vergleichbaren Fällen sei der US-Armee eine Bergung von toten Soldaten ermöglicht worden. Nach Angaben des Gerichts muss eine Vielzahl von Fragen geklärt werden, darunter die nach der Störung der Totenruhe.

Die Ende der 1980er-Jahre gegründete Arbeitsgruppe mit Mitgliedern im gesamten Bundesgebiet hat es sich zur Aufgabe gemacht, Wracks unter anderem mit Hilfe von Zeitzeugen aufzuspüren, auszugraben und die sterblichen Überreste von Soldaten zu bergen. Weltweit wird die Gruppe nach Benkels Angaben von rund 800 Personen unterstützt.

