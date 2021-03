Rechte Chats bei Polizei: Reul stellt Landtag Bericht vor

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach der Enthüllung rechtsextremer Chats soll der umstrittene Bericht zur Sonderinspektion der Polizeibehörde Essen am kommenden Donnerstag im Innenausschuss des Landtags vorgestellt werden. Das ging am Freitag aus der veröffentlichten Tagesordnung für den Ausschuss hervor. Ein Ministeriumssprecher bestätigte dies. Die Sonderinspektion war nach der Enthüllung rechtsextremer Chats an der Wache Mülheim/Ruhr gestartet worden, die zur Polizei Essen gehört.

Von dpa