Ein Spiel Innenraum-Sperre für KFC-Trainer Krämer

Krefeld (dpa/lnw) - Der KFC Uerdingen muss im Spiel am Samstag (14 Uhr) beim 1. FC Saarbrücken auf die Hilfe von Stefan Krämer verzichten. Wie der vom Abstieg bedrohte Drittligist am Donnerstag mitteilte, wurde der 53 Jahre alte Trainer vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit einem Innenraumverbot für diese Partie belegt. Stefan Reisinger, einst Spieler in Saarbrücken, wird ihn auf der Bank vertreten. Krämer war während der Partie gegen Ingolstadt (0:3) am vergangenen Mittwoch in der 76. Minute mit der Roten Karte aus dem Innenraum verwiesen worden. Trainer und Verein haben dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

