BVB mit Rückenwind zum FCB: Guerreiro und Sancho fraglich

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund geht mit neuem Mut in den Bundesliga-Klassiker beim FC Bayern München. Nach zuletzt vier Pflichtspiel-Siegen in Serie wächst der Glaube, am Samstag (18.30 Uhr/Sky) die zuletzt schwache Bilanz in München aufbessern zu können. Trainer Edin Terzic verwies zudem auf die bisherigen, engen Saisonduelle mit dem Tabellenführer im Supercup (2:3) und in der Bundesliga (2:3): «Das ist die erfolgreichste Mannschaft, die es im vergangenen Jahr weltweit gab. Aber wir haben in beiden Partien gezeigt, dass wir näher rangekommen sind. Wir wollen unseren Mut und unseren Teamgeist auf den Platz bekommen.»

Von dpa