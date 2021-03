Soldat nach Beschwerden über Anti-Impf-Aussagen abgezogen

Hille (dpa/lnw) - Nach Beschwerden über Äußerungen eines Soldaten gegen das Impfen im Einsatz am Impfzentrum im Kreis Minden-Lübbecke hat die Bundeswehr interne Ermittlungen eingeleitet. «Wir sind in Kenntnis davon gesetzt worden, dass sich ein Soldat am Impfzentrum in Hille dort ankommenden Zivilpersonen gegenüber negativ über den Impfstoff und das Impfen im Allgemeinen geäußert haben soll», sagte André Burdich, Sprecher des dort eingesetzten Panzerpionierbataillons 130, am Donnerstag. Der Soldat sei umgehend abgezogen worden und werde auch künftig «definitiv nicht mehr am Impfzentrum eingesetzt». Das «Mindener Tageblatt» hatte von mehreren Vorfällen berichtet, wonach der auf dem Parkplatz eingesetzte Mann in Uniform ankommende Menschen mit Impftermin überzeugen wollte, die Impfung sei schädlich für sie. Er soll sie dem Bericht zufolge als «Impfopfer» und «Probandin» angesprochen und auf sie eingewirkt haben, die Impftermine verstreichen zu lassen.

Von dpa