Lombardi wünscht sich Frau, die «100 Prozent» zu ihm steht

Köln (dpa) - Musiker Pietro Lombardi («Phänomenal») hat nach einigen Liebes-Wirren Anforderungen an eine zukünftige Partnerin skizziert. «Ich wünsche mir einfach für die Zukunft eine Frau, die zu 100 Prozent hinter mir und zu mir steht», erklärte der 28-Jährige seinen Fans in einem langen Instagram-Video, in dem er sich mit emotionalen Worten über seine zurückliegenden Beziehungen äußerte. Der Musiker war einst mit Sängerin Sarah Lombardi (28) zusammen, mit der er Sohn Alessio bekam. 2020 - mittlerweile getrennt von Sarah - hatte Pietro dann verkündet, in einer neuen Beziehung mit der Influencerin Laura Maria zu sein. Wochen später gab er die Trennung bekannt.

Von dpa