Netzbetreiber wollen Kohlekraftwerke in Reserve halten

Essen (dpa/lnw) - Beim Kohleausstieg ist offen, ob mehrere Steinkohlekraftwerke in Nordrhein-Westfalen wie bisher geplant im Sommer endgültig stillgelegt werden. Die Übertragungsnetzbetreiber hätten die Kraftwerke als systemrelevant ausgewiesen, bestätigte ein Sprecher der Bundesnetzagentur am Donnerstag. Die Behörde prüfe, ob die Anlagen betriebsbereit gehalten werden müssen, um in Notfällen die Stabilität des Stromsystems zu sichern. Untersucht werde auch, ob Störungen der Stromversorgung durch andere Maßnahmen beseitigt werden können. Das Verfahren laufe bis zum 1. Juni. Die «WAZ» hatte zuerst über die Prüfungen berichtet (Donnerstag).