Pinkwart: Corona-Strategiewechsel war überfällig

Berlin/Düsseldorf (dpa) - Der NRW-Wirtschafts- und Digitalminister Andreas Pinkwart hat die Beschlüsse des Corona-Gipfels als überfälligen Einstieg in einen Strategiewechsel bezeichnet. Vom pauschalen Lockdown müsse man zu intelligenteren Schutzmaßnahmen kommen, sagte der FDP-Politiker, der auch Vorsitzender der Wirtschaftsministerkonferenz ist, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentzur in Berlin.

Von dpa