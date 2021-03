Laschet: Sind in «Kampf mit der Zeit»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat nach den Lockerungsbeschlüssen von Bund und Ländern weiter zur Vorsicht in der Corona-Pandemie gemahnt. Es könnten sich weitere Varianten des Virus ausbreiten, sagte Laschet am Donnerstag in einer Unterrichtung des Landtags in Düsseldorf. «Wir müssen mit dem mutierten Virus leben», sagte der CDU-Bundesvorsitzende mit Blick auf die Verbreitung der britischen Variante. Es laufe aber ein «Kampf mit der Zeit», damit sich nicht noch weitere Varianten ausbreiteten.

Von dpa