Strittiger Einsatz: Verfahren gegen Jugendlichen eingestellt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach einem umstrittenen Polizeieinsatz in der Düsseldorfer Altstadt ist neben dem Verfahren gegen vier Polizisten auch das gegen einen damals 15-Jährigen eingestellt worden, den die Polizisten im August 2020 am Boden fixiert hatten. Allerdings wurden die Verfahren wegen Beleidigung, tätlichen Angriffs und Widerstands laut Staatsanwaltschaft nur eingestellt, weil dem Jugendlichen weitere Straftaten in anderen Zusammenhängen vorgeworfen werden - die schwerer wiegen.

Von dpa