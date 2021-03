Henning Baum kannte Quokka-Vorbild für eigenes Kostüm nicht

Köln (dpa) - Schauspieler Henning Baum («Der letzte Bulle») steckte in der Show «The Masked Singer» in einem Quokka-Kostüm - die als Vorlage dienende Tierart war ihm vor der Sendung aber gänzlich unbekannt. «Bevor ich für die Show angefragt wurde, wusste ich nicht, was ein Quokka ist», gab der 48-Jährige am Mittwoch zu. Allerdings habe er sich ein wenig im Internet umgeschaut. «Das sind ja schon tolle, possierliche Tierchen», stellte Baum fest. Offenbar seien sie sehr beliebt, weil es viele lustige Bilder von ihnen gebe. «Da fragt man sich: Was sind das für Typen?»

Von dpa