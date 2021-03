Metall-Arbeitgeber kritisieren Warnstreik

Die IG Metall hatte nach vier ergebnislosen Verhandlungsrunden am Dienstag mit Warnstreiks begonnen. Auch am Mittwoch gab es Arbeitsniederlegungen in NRW. Die Gewerkschaft fordert für die rund etwa 700 000 Beschäftigten in NRW vier Prozent mehr Lohn. Wo es in einem Betrieb schlecht läuft, soll das Geld für einen teilweisen Lohnausgleich bei einer auf vier Tage abgesenkten Arbeitszeit genutzt werden. Die Arbeitgeber haben bislang Lohnerhöhungen frühestens für das Jahr 2022 in Aussicht gestellt und wollen automatische Abweichungen vom Tarifniveau für schwächere Betriebe.

Mallmann rief die IG Metall auf, «Bewegung am Verhandlungstisch» zu zeigen. Das Ziel der Beschäftigungssicherung könne nur durch eine schnelle, tragfähige und belastbare Lösung der Tarifrunde erreicht werden. «Warnstreikaktionen machen unsicher, schaffen aber keine Perspektive, die die Beteiligten dringend erwarten», betonte Mallmann.

© dpa-infocom, dpa:210303-99-668731/2