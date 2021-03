Diebe erbeuten mehr als 1000 Brillengestelle: Ermittlungen

Bonn (dpa/lnw) - Ungewöhnliche Beute in Bonn: Diebe sind in ein Brillengeschäft in der Innenstadt eingebrochen und haben neben Bargeld mehr als 1000 Brillengestelle gestohlen. Ersten Ermittlungen zufolge schlugen die unbekannten Täter in der Nacht zum Dienstag ein Fenster ein und verschafften sich so Zugang zum Bürobereich im Obergeschoss, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dann durchsuchten sie auch den Verkaufsraum und entkamen unerkannt mit ihrer Beute. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Von dpa