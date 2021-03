Sieben-Tage-Inzidenz in NRW ist leicht gesunken

Düsseldorf (dpa/lnw) - In der Corona-Pandemie ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen auf 63,8 gesunken. Am Dienstag hatte sie bei 64,3 gelegen, davor bei 64,4. Das geht aus Daten auf der Webseite des Robert Koch-Instituts (RKI) am Mittwochmorgen hervor. Dabei handelt es sich um die Zahl der gemeldeten neuen Fälle pro 100 000 Einwohner innerhalb von einer Woche.

Von dpa