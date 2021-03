Laut Anklage sollen die beiden Männer das Opfer nach einem Streit gefoltert und getötet haben. Unter anderem sollen sie dem 46-Jährigen mit einem schweren Ast auf den Kopf geschlagen, ihm eine abgebrochene Bierflasche in den Bauch gerammt und ihm mit einer Schaufel das Gesicht zertrümmert haben.

Anschließend soll das Duo die Leiche in einen trockenen Bachlauf gebracht, den Kopf mit Spiritus übergossen und angezündet haben. Der Tote wurde mit Ästen abgedeckt. Am 2. August 2020 fiel einer Joggerin der Leichengeruch auf, sie alarmierte die Polizei.

Auslöser für den Streit soll gewesen sein, dass der 46-Jährige die Schuhe der beiden Angeklagten in ein Lagerfeuer geworfen haben soll. Alle drei gehörten der Drogenszene an und hatten sich am Tatabend im Wald getroffen, um hier in einem Matratzen-Zeltlager zu übernachten.

