Mönchengladbach (dpa/lnw) - Wegen Totschlags an einem fünf Jahre alten Jungen hat das Landgericht Mönchengladbach am Mittwoch einen 23 Jahre alten Mann zu lebenslanger Haft verurteilt. Die ebenfalls 23 Jahre alte Mutter des Jungen Fabio erhielt sieben Jahre Haft, wie das Gericht am Mittwoch verkündete. Sie war wegen Totschlags durch Unterlassen angeklagt. Das Urteil entspricht den Anträgen der Staatsanwaltschaft.

Fabio war über Wochen hinweg immer wieder geschlagen worden, er hatte blaue Flecken und Schwellungen sowie eine Risswunde am Ohr. Das Kind starb im April 2020 nach einem Schädelhirntrauma und inneren Verletzungen im Bauchraum noch in der Wohnung seiner Mutter. Das kleine Geschwisterkind von Fabio kam bei der Festnahme der Angeklagten in die Obhut des Jugendamtes.

© dpa-infocom, dpa:210302-99-659251/3