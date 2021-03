Essen (dpa/lnw) - Rot-Weiss Essen kann heute ein Stück deutsche Fußball-Geschichte schreiben. Mit einem Sieg gegen den Zweitliga-Zweiten Holstein Kiel (18.30 Uhr/Sky) könnte RWE als erst zweiter Viertligist in der Historie des DFB-Pokals in das Halbfinale einziehen. Bisher hatte das nur der 1. FC Saarbrücken im Vorjahr geschafft. Die Essener haben bisher drei West-Vereine ausgeschaltet: die Bundesligisten Arminia Bielefeld und Bayer Leverkusen sowie den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Die Kieler sorgten im laufenden Wettbewerb bereits für Furore, als die Titelverteidiger und Champions-League-Sieger FC Bayern München ausschalteten. Essens Trainer Christian Neidhart glaubt trotzdem an eine Chance für sein Team: «Wenn wir nicht daran glauben würden, bräuchte Kiel gar nicht zu kommen.»

© dpa-infocom, dpa:210302-99-659249/2