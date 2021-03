Eberl: Rose bleibt Trainer auch bei weiteren Pleiten

Mönchengladbach (dpa) - Auch im Falle von Niederlagen im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund am heutigen Dienstag und in der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr) will Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl an Trainer Marco Rose festhalten. «Ich sehe den Grund nicht, warum es nicht funktionieren soll», sagte Eberl in der ARD. Der Abschied sei im Sommer, nicht jetzt.

Von dpa