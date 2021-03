Büskens und Piepenbrock Co-Trainer von Grammozis

«Onur hat in seiner Zeit bei den Profis viel gelernt, kann diesen Erfahrungsschatz nun in seine Arbeit mit den Jugendspielern einfließen lassen. Klar ist: Die Knappenschmiede wird mit Blick auf die nächsten Monate und Jahre eine ganz zentrale Rolle einnehmen», wurde Sportvorstand Peter Knäbel in der Mitteilung zitiert.

Der Brasilianer Naldo solle seine Trainer-Lizenzen erwerben. «Die Knappenschmiede soll nicht nur Spieler, sondern auch Trainer-Talente ausbilden. Naldo wird das Handwerk von der Pike auf lernen», sagte Knäbel. Die Schalker hatten sich am Sonntag von Trainer Christian Gross, Sportvorstand Jochen Schneider, Teammanager Sascha Riether, Fitnesscoach Werner Leuthard und Co-Trainer Rainer Widmayer getrennt.

