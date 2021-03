Bei den Taten zwischen Januar 2019 und August 2019 waren drei Menschen im Alter zwischen 65 und 88 Jahren Opfer der Betrugsmasche geworden. Zwei weitere Senioren hatten Verdacht geschöpft und sich geweigert, Bargeld und Gold zu übergeben.

Dem Urteil zufolge handelte die Frau als Abholerin im «Betrugssystem falscher Polizist am Telefon». Zwar sei sie nicht das «Mastermind» der Bande gewesen. Der Vorsitzende Richter unterstrich aber: «Ohne Ihre Mitwirkung wäre es nicht zu den Taten gekommen.»

Bei der Betrugsmasche «falscher Polizist am Telefon» geben sich Anrufer gegenüber ihren Opfern als Polizeibeamte aus und geben vor, sie vor Einbrecherbanden warnen zu wollen. Unter dem Vorwand, Bargeld und sonstige gehortete Werte in Sicherheit bringen zu wollen, veranlassen sie ihre Opfer, ihnen diese zu übergeben. Über Mittelsmänner gelangte die Beute zu den eigentlichen Drahtziehern in der Türkei, hieß es in der Urteilsbegründung.

Die Angeklagte hatte umfassend gestanden und den Opfern eine Aussage vor Gericht erspart. Ferner hatte sie bei den Ermittlungen gegen die Hintermänner Aufklärungshilfe geleistet, was strafmildernd gewertet wurde. Im Anschluss an das Urteil wurde der Haftbefehl unter Auflagen außer Kraft gesetzt. Die Frau verließ das Landgericht nach siebenmonatiger Untersuchungshaft auf freiem Fuß. Gegen das Urteil kann Revision eingelegt werden.

