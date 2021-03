Zwei Tote nach Feuer in Reihenhaus gefunden

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Nach einem Feuer in einem Reihenhaus in Mönchengladbach sind zwei tote Senioren gefunden worden. Es spreche vieles für einen Unglücksfall, sagte ein Sprecher der Polizei. Seinen Angaben zufolge hatte es im Keller des Ehepaares einen Wasserschaden gegeben. Dieser habe möglicherweise einen Brand verursacht. Die Todesursache der 81-jährigen Frau und des 88-jährigen Mannes sei jedoch noch nicht abschließend geklärt. Die Feuerwehr hatte am Dienstag die Tür zu dem Haus geöffnet, nachdem in die Keller der angrenzenden Häuser Wasser gelaufen war und dort niemand öffnete. Beim Betreten der Wohnung seien zwar keine offenen Flammen, wohl aber Rußspuren sowie der Wasserschaden festgestellt worden. Die Ermittlungen dauerten zunächst an.

Von dpa