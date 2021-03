Lebensgefahr: 16-jähriger Radfahrer von Straßenbahn erfasst

Duisburg (dpa/lnw) - Bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn ist in Duisburg ein 16-jähriger Radfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Jugendliche war am Dienstagmorgen beim Überqueren der Straße in Höhe einer Haltestelle erfasst und zu Boden geschleudert worden. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht.

Von dpa