Hoffnung auf Lockerungen verbessert Stimmung in Wirtschaft

«Überraschend ist, wie deutlich das Stimmungsplus ausfällt», sagte der Vorstandsvorsitzende der NRW.BANK, Eckhard Forst. «Viele Unternehmen scheinen darauf zu setzen, dass mit dem beginnenden Frühling und der steigenden Zahl an Impfungen Lockerungen und geschäftliche Aktivitäten wieder möglich sind.»

In der NRW-Industrie hätten die Geschäftserwartungen einen deutlichen Sprung nach oben gemacht, heißt es in der Mitteilung. Sämtliche Industriezweige vom Maschinenbau bis hin zur chemischen Industrie erwarteten in den nächsten drei Monaten einen Anstieg der Produktion. Entlassungen von Mitarbeitern seien kaum noch geplant.

Im Handel seien die Erwartungen zwar weiterhin pessimistisch, aber nicht mehr so stark wie im Januar. Allerdings sei die Lage bei den Umsätzen aufgrund des Lockdowns weiterhin dramatisch. Auch im Gastgewerbe bleibe die Situation extrem schwierig.

© dpa-infocom, dpa:210302-99-653627/2