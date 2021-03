Luthe oder Karius: Fischer will bei Torhütern abwarten

Berlin (dpa) - Urs Fischer will sich erst nach den Trainings-Eindrücken der nächsten Tage entscheiden, wen er im nächsten Auswärtsspiel des 1. FC Union bei Arminia Bielefeld ins Tor stellt. «Schauen wir mal, was in dieser Woche geschieht, ob Andi wirklich alle Einheiten mitmachen kann», kündigte der Trainer des Berliner Fußball-Bundesligisten vor dem Vorbereitungsstart am Mittwoch an.

Von dpa