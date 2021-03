Tödlicher Streit um zu lautes Telefonat: Lebenslange Haft

Kurz vor der Urteilsverkündung hatte der Angeklagte noch einmal versichert, dass er den 33-Jährigen nicht treffen wollte. «Ich bin kein Mörder», sagte er den Richtern. Er habe in seinem ganzen Leben noch nie körperliche Gewalt ausgeübt. «Ich bedauere abgrundtief, was passiert ist.»

Die Richter gehen davon aus, dass der 62-Jährige hochgradig verärgert war. Nach zwei vorausgegangenen Ansprachen habe er die Situation um kurz vor 23 Uhr schließlich endgültig klären wollen. Er habe seine Penthouse-Wohnung verlassen und sei auf die Straße gegangen. Dabei habe er sich Arbeitshandschuhe angezogen und ein Messer mitgenommen.

«Ihn störte die Anwesenheit des rauchend und trinkend auf seinem Grundstück sitzenden Mannes», sagte Richterin Elisabeth Hülsmann bei der Urteilsbegründung. Er habe um seine Nachtruhe gefürchtet und sei immer wütender geworden. Dabei habe er dem Geschädigten, der mit keinem Angriff gerechnet habe, zwei Stiche in die Brust und einen in den Unterbauch versetzt. Anschließend habe er versucht, die Tat zu vertuschen und das Messer in den Grünanlagen versteckt. «Es war sein Wunsch, den Geschädigten abzustrafen», so Hülsmann.

Der Angeklagte hatte nach seiner Festnahme erklärt, dass er sich an den genauen Ablauf der Tat nicht erinnern könne. Dass der andere Mann verletzt worden ist, habe er erst gemerkt, als er Blut auf dessen Hemd gesehen habe.

© dpa-infocom, dpa:210301-99-643816/2