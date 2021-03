Arminia-Gegner Union: Jeder Trainer hat «seine Handschrift»

Berlin (dpa) - Für Urs Fischer ändern die Berichte über einen Trainerwechsel bei Arminia Bielefeld nicht viel an der nächsten Aufgabe des 1. FC Union Berlin. «Ob es ein Nachteil ist? Das ist schwierig zu sagen. Schauen wir mal, wer der neue Trainer ist. In vier, fünf Tagen ist es auch schwierig, allzu viele Änderungen vorzunehmen», sagte der Chefcoach des Fußball-Bundesligisten, der am kommenden Sonntag in Bielefeld antritt. Die Arminia hatte sich übereinstimmenden Medienberichten von Montag zufolge von Uwe Neuhaus getrennt. «Jeder Trainer hat ein bisschen seine Handschrift», bemerkte Fischer. Nachfolger soll Frank Kramer werden.

Von dpa