Bruder lässt 15-Jährige fahren: Und diese baut Unfall

Netphen (dpa/lnw) - Eine Fahrstunde unter Geschwistern ist am Wochenende in Netphen im Kreis Siegen-Wittgenstein außer Kontrolle geraten. Am Ende gab es laut Mitteilung der Polizei von Montag eine leicht verletzte 15-Jährige und einen Sachschaden in Höhe von 17 000 Euro. Der 18-jährige Bruder hatte seine Schwester im Auto der Eltern fahren lassen. Die 15-Jährige verwechselte zwischen parkenden Autos Brems- und Gaspedal, durchbrach einen Busch und prallte gegen ein Auto. Durch die Wucht wurde dieses gegen ein weiteres Fahrzeug geschoben. Die Polizei leitete gegen Fahrerin und Bruder ein Strafverfahren ein.

Von dpa