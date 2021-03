Elfjährige beim Spielen vermutlich durch Luftgewehr verletzt

Troisdorf (dpa) - Ein elf Jahre altes Mädchen ist auf einem Spielplatz in Troisdorf bei Bonn vermutlich durch ein Geschoss aus einer Luftdruckwaffe leicht verletzt worden. Nach eigenen Angaben spürte das Kind am vergangenen Freitag plötzlich einen Schlag am Oberschenkel. Beamte hätten am Ort des Geschehens ein Luftgewehrprojektil gefunden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Beamten ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung und suchen Zeugen. Hinweise auf einen möglichen Täter gab es bislang nicht.

Von dpa