Zorc über Nachfolger Kehl: «Bringt sehr, sehr viel mit»

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Sportchef Michael Zorc hat bestätigt, dass Sebastian Kehl vom Sommer 2022 an seine Nachfolge in dieser Position beim Revierclub antreten wird. Zorc begrüßte die Entscheidung: «Er bringt sehr, sehr viel mit, um diese Position auszufüllen», sagte der 58-Jährige am Montag. «Das ist für mich ja keine Überraschung mehr.» Der «Kicker» und die «Bild»-Zeitung hatten am Sonntagabend bericht, dass sich Kehl und die Vereinsspitze um Clubchef Hans-Joachim Watzke unter der Woche per Handschlag auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt hatten.

