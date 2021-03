Öl-Kanister zerplatzen bei Lkw-Unfall: Autobahn-Sperrung

Jülich (dpa/lnw) - Nach einem Lastwagen-Unfall sind auf der Autobahn 44 mehrere Hundert mit Motoröl gefüllte Kanister zerplatzt. Der Lkw habe nach ersten Erkenntnissen am Montagmorgen in der Nähe von Jülich eine Leitplanke touchiert und sich überschlagen, teilte die Polizei mit. Anschließend blieb der 14-Tonner auf dem Dach liegen. Rettungskräfte brachten den 46 Jahre alten Fahrer, der in Richtung Mönchengladbach unterwegs war, in ein Krankenhaus.

Von dpa