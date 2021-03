500 Euro für einmal Spitzen schneiden: Friseurin spendet

Duisburg (dpa/lnw) - Rekordverdächtige 500 Euro für einmal Waschen und Spitzen schneiden - und 1000 Euro Spende für die Kindernothilfe in Duisburg: Der allererste Friseurtermin nach zweieinhalb Monaten Lockdown im Duisburger Friseursalon von Sadiye Kisin hat am Montagmorgen um 0.01 Uhr reichlich Geld für einen guten Zweck eingebracht. Die 48-jährige Friseurin hatte den Termin versteigert. Sechs ernsthafte Interessenten hätten geboten. Den Zuschlag erhielt mit 500 Euro die Duisburger SPD-Landtagsabgeordnete Sarah Philipp, erzählte Kisin am Montagmorgen. Punkt eine Minute nach Mitternacht sei die Kundin bedient worden. «Die Haare mussten dringend ab», sagte die Friseurin.

Von dpa