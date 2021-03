Iserlohn verpflichtet auch Bruder von Top-Scorer Whitney

Iserlohn (dpa/lnw) - Die Iserlohn Roosters rüsten sich personell weiter für den Kampf um den Playoff-Einzug in der Deutschen Eishockey Liga. Die Kontrakte mit den Angreifern Brody Sutter und Mike Hoeffel wurden aufgelöst. Dafür nahmen die Sauerländer Steven Whitney unter Vertrag. Der Angreifer wechselt aus der unterklassigen nordamerikanischen Profiliga AHL von den Hershey Bears nach Iserlohn. Das gaben die Roosters am Montag bekannt. Der neue Stürmer trifft am Seilersee auf seinen Bruder Joe Whitney.

Von dpa