Bonn (dpa/lnw) - Im Prozess um einen Foltermord in einem Flüchtlingsheim in Lohmar (Rhein-Sieg-Kreis) will das Bonner Landgericht heute das Urteil gegen die beiden Angeklagten sprechen. Die 28 und 29 Jahre alten Männer aus Marokko sollen im Juli 2020 einen Mitbewohner in seinem Zimmer in der städtischen Unterkunft in Lohmar über mehrere Stunden gefesselt und gefoltert haben. Den Tatort verließen sie laut Anklage mit einem Paar Turnschuhe und einem Handy des Opfers. Der 45-jährige Nordafrikaner verblutete langsam und qualvoll.

Der Staatsanwalt hatte für den älteren Angeklagten lebenslange Haft wegen Mordes mit besonderer Schwere der Schuld gefordert. Für den jüngeren Angeklagten, der zur Tatzeit wegen massiven Drogenkonsums vermindert schuldfähig gewesen sein soll, plädierte er auf 14 Jahre Haft.

