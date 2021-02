Laschet: Corona-Bekämpfung ist keine parteipolitische Frage

Berlin (dpa) - CDU-Parteichef Armin Laschet will in Fragen der Corona-Pandemie keine klaren Ansagen in seine Partei hinein machen. «Corona-Bekämpfung ist keine parteipolitische Frage. Und ich warne auch davor, es zu einer Frage zwischen CDU und SPD, zwischen Grünen und FDP zu machen», sagte der nordrhein-westfälische Regierungschef am Sonntagabend in der ZDF-Sendung «Berlin direkt». «Die Bundesregierung ist auf der einen Seite. Die 16 Länder, wo fast jede demokratische Partei in irgendeiner Form an Koalitionen beteiligt ist, ringen um die richtigen Lösungen. Ich werde das beibehalten: Es wird nicht parteipolitisiert», sagte er.

Von dpa