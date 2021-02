Dortmund: Viele Verweise und Sanktionen für Raser und Tuner

Dortmund (dpa) - Erneut hat die Polizei in Dortmund hart gegen Raser und Tuner durchgegriffen. Nachdem sie bereits seit Freitagabend kontrolliert hatte, stoppten die Beamten auch am Samstagabend an den einschlägigen Treffpunkten in der Innenstadt und am Phoenixsee 112 Fahrzeuge und überprüfte 168 Personen. Laut Mitteilung wurden in 93 Fällen Platzverweise ausgesprochen, in 63 Fällen Bußgelder verhängt. Mehrfach zeigten sich bei manipulierten Autos technische Mängel, zwei Fahrzeuge wurden sichergestellt. Im Verlauf der Nacht verlagerte sich das Geschehen zum Phoenixsee. Anwohner alarmierten dort wegen des Motorenlärms die Polizei. Auch hier gab es etliche Platzverweise und Sanktionen, wie es hieß.

Von dpa