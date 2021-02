Verfolgungsfahrt in Hamm endet mit Unfall

Hamm (dpa/lnw) - Ein Autofahrer ist in Hamm nach einer wilden Verfolgungsfahrt mit der Polizei festgenommen worden. Der 37-Jährige hatte am Samstagabend zunächst Anhaltezeichen der Polizei ignoriert und fuhr mit über 100 Stundenkilometern davon. Dabei ignorierte er laut Polizei mehrere rote Ampeln und brachte durch riskante Überholmanöver andere Menschen in Gefahr. Beim Abbiegen verlor der Mann schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und rammte eine Mauer. Danach versuchte er vergeblich, zu Fuß zu entkommen. Nach der Festnahme wurden zudem Betäubungsmittel in seinem Wagen sichergestellt.

Von dpa