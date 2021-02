ZERO-Künstler Heinz Mack fordert Öffnung der Museen

Der 1931 geborene Heinz Mack wird am 8. März 90 Jahre alt. Er war Ende der 1950er Jahre in Düsseldorf Mitbegründer der Künstlergruppe ZERO, zu der auch Otto Piene und Günther Uecker gehörten.

Für Künstler forderte Mack in der andauernden Corona-Krise mehr Unterstützung durch den Staat. «Kulturstaatsministerin Grütters sollte an die Ärmsten unter den Künstlern denken», sagte er. «Wer nachweislich von seiner Arbeit als Künstler bislang gelebt hat und jetzt kein Geld mehr hat, dem muss man doch helfen.» Mack sagte, es hätten schon mehrere junge Künstler bei ihm nachgefragt, ob sie für ihn arbeiten könnten. «Das ist eine sehr ernste Situation für die Kultur.»

