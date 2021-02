Land: Corona-Software fast überall in NRW installiert

Düsseldorf (dpa/lnw) - Zum Ende Februar haben in NRW fast alle Gesundheitsämter die einheitliche Corona-Software «Sormas» eingeführt oder bereiten dies vor. Das berichtete das Wirtschaftsministerium in Düsseldorf auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Von den 53 Gesundheitsämtern seien lediglich drei noch nicht im Boot. 43 Ämter seien - Stand Freitagmittag - «sormasfähig» und weitere sieben Gesundheitsämter hätten zugesichert, die Software zur Kontaktnachverfolgung in Kürze zu installieren.