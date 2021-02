Sieben-Tage-Inzidenz steigt in NRW leicht an

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Sieben-Tage-Inzidenz für Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen leicht gestiegen. Am Samstag lag der Wert nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 64,8 - nach 63,9 am Freitag. Eine Woche zuvor hatte die wichtige Kennziffer am Samstag noch 58 betragen. Die Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche bezogen auf 100 000 Einwohner an. Seit Freitag wurden nach RKI-Angaben 2013 neue Infektionen registriert. 70 Menschen starben in NRW an oder mit dem Virus.

Von dpa