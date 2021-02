Aufklärung gegen Salafismus in Flüchtlingsunterkünften

Düsseldorf (dpa/lnw) - In den 30 zentralen Flüchtlingsunterkünften des Landes soll über den gewaltbereiten Islamismus aufgeklärt werden. Das kündigte NRW-Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) am Freitag an. Mitarbeiter der Einrichtungen könnten sich in Sachen Salafismus fortbilden lassen. Flüchtlinge könnten sich ebenfalls beraten lassen und Hilfe in Anspruch nehmen. Das bundesweite Pilotprojekt werde vom Bund finanziert. Ziel sei die Prävention und Intervention gegen islamistische Radikalisierung.

Von dpa