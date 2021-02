Räuber hatten es auf Träger teurer Uhren abgesehen

Essen (dpa/lnw) - Eine Räuberbande soll in Nordrhein-Westfalen landesweit mehr als 100 Raubüberfälle auf Träger teurer Uhren und teuren Schmucks verübt haben. In noblen Stadtteilen habe die Bande Ausschau nach Opfern gehalten, berichtete die Polizei in Essen am Freitag. Um an den Schmuck von Frauen zu kommen, hätten sie auch nicht davor zurückgeschreckt, diesen in den Schritt zu greifen.

Von dpa