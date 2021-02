Ex-Kölner wird neuer Kommunikationschef beim VfB Stuttgart

Stuttgart (dpa) - Tobias Kaufmann wird neuer Kommunikationschef beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Der 44-Jährige soll den Posten ab dem kommenden Montag übernehmen, wie der VfB am Freitag mitteilte. «Wir wollen uns in der Kommunikation weiterentwickeln. Tobias Kaufmann verfügt nicht nur über große fachliche Fähigkeiten, sondern auch über die nötige Erfahrung in der emotionalen Fußballbranche», sagte Vorstandschef Thomas Hitzlsperger. Kaufmann war zuletzt mehr als sieben Jahre beim Liga-Rivalen 1. FC Köln tätig, im vergangenen Sommer hatte sich der FC jedoch überraschend von ihm getrennt.

Von dpa