Laumann fordert höheren Mindestlohn: «Schlimme Entwicklung»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) fordert einen höheren Mindestlohn in Deutschland. Von der wirtschaftlich positiven Entwicklung vor der Corona-Pandemie hätten die unteren Einkommensgruppen am wenigsten profitiert, sagte er am Freitag bei der Vorstellung des neuen NRW-Sozialberichts in Düsseldorf.

Diese «schlimme Entwicklung» habe auch damit zu tun, dass der Mindestlohn in Deutschland seit seiner Einführung 2015 lediglich um 2,10 Euro gestiegen sei auf 9,60 Euro ab Juli 2021. «Die Mindestlohnentwicklung in Deutschland ist nicht in Ordnung», stellte Laumann fest. «Das kann so nicht weitergehen.»

Als «nicht akzeptabel» bezeichnete der seit vielen Jahren ausgewiesene Sozialpolitiker die Leistungsbilanz der mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern besetzten Mindestlohnkommission. «Die haben im Grunde genommen in all den Jahren nur eins gemacht: Sie haben den Durchschnitt der Lohnerhöhungen auf den Mindestlohn drauf gehauen - und das war's», kritisierte er.

Die Kommission habe es versäumt, Spielräume im unteren Lohnbereich des Arbeitsmarkts auszuloten, die man für einen höheren Mindestlohn nutzen könnte, ohne dass dadurch reguläre Arbeitsplätze wegrationalisiert würden. «Da gibt es überhaupt kein Pardon, dass da nachgebessert werden muss.»

Die Tatsache, dass für Juli 2022 wiederum nur ein Mindestlohn von 10,45 festgelegt worden sei, erwecke nicht den «Eindruck, dass diese Kommission irgendwann mal was dazu gelernt hat». Dennoch sei er nicht dafür, den Mindestlohn allein staatlich festzulegen, betonte Laumann. Deswegen werde er auch keinen konkreten Satz nennen. «Politik darf das eigentlich nicht machen.»

In dem 616 Seiten starken «Armuts- und Reichtumsbericht», den das NRW-Sozialministerium einmal pro Legislaturperiode vorzulegen hat, heißt es: «Die Ungleichheit der Einkommensverteilung ist von 2014 auf 2017 weiter angestiegen». 2018 hat sich die Entwicklung demnach minimal verbessert.

Die Zahlen zeigen aber immer noch eine große Schere: 2018 floss dem einkommensreichsten Zehntel der betrachteten Bevölkerungsstichprobe 3,7 Mal so viel Einkommen zu wie dem einkommensärmsten Zehntel höchstens zur Verfügung stand.

Die Entwicklung 2020 in der Corona-Krise sei in den Bericht noch nicht eingeflossen, erklärte Laumann. Die Pandemie habe wie unter einem Brennglas dringende Handlungsfelder aufgezeigt. Das betreffe die Grundsicherung armer Kinder ebenso wie die soziale Absicherung von Geringverdienern und Selbstständigen.

Wer etwa durch die Pandemie seinen 450-Euro-Job verloren habe, habe keine Möglichkeit, Arbeitslosen- oder Kurzarbeitergeld zu beziehen. In der Konsequenz sei nun zu prüfen, ob die Arbeitslosenversicherung nicht auch für 450-Euro-Verträge geöffnet werden müsse. Solo-Selbständige könnten inzwischen zwar freiwillig in die Arbeitslosenversicherung einzahlen, allerdings sei das noch den wenigsten bekannt.

Auch das Kurzarbeitergeld sollte aus Laumanns Sicht noch einmal auf den Prüfstand. Für Geringverdiener sei es kein Schutz vor Hartz IV, betonte der Minister. Insofern stelle sich die Frage, ob ein fixes «Mindestkurzarbeitergeld» nicht besser wäre als ein prozentualer Lohnanteil.

Reformbedarf stelle sich nicht zuletzt bei der Bedarfssicherung und Bildungsteilhabe armer Kinder. Nach vielen Jahren Erfahrungen mit dem Hartz-IV-Regelsatz für Kinder könnten «die Ergebnisse, wie die Kindern durch unser Bildungssystem kommen», nicht zufriedenstellen, bilanzierte der CDU-Politiker.

Kinder, die in Hartz-IV-Haushalten lebten, hätten nur etwa halb so viel Teilhabe an digitaler Technik wie Kinder aus anderen Haushalten, berichtete Laumann. Die in der Landesverfassung verankerte Lernmittelfreiheit müsse den Zugang zu digitalen Medien heutzutage aber einschließen. Der vom Erwachsenenbedarf abgeleitete und entsprechend auf Kinder gekürzte Regelsatz trage heute nicht mehr. Studien hätten zudem ergeben, dass die Praxis, einkommensschwache Haushalte eher mit Sachleistungen zu versorgen, nicht mehr haltbar sei.

Die Grünen forderten die Landesregierung auf, die Armut wirksamer zu bekämpfen. Der aktuelle Sozialbericht zeige, dass Minderjährige in NRW überdurchschnittlich von Armut betroffen seien, unterstrich Fraktionschefin Josefine Paul in einer Mitteilung. Fast jedes fünfte Kind wachse hier in Armut auf. «Gerade Kinder in Alleinerziehenden-Familien sind besonders von Armut betroffen. Hier liegt der Anteil sogar bei über 40 Prozent.»

