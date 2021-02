Goldtransport-Überfall: Angeklagter bestreitet Vorwürfe

Stuttgart (dpa) - Im Prozess um einen Überfall auf einen Goldtransporter in der Nähe von Ludwigsburg vor fast zwölf Jahren hat ein angeklagter mutmaßlicher Räuber vor Gericht eine Mitschuld vehement von sich gewiesen. «Ich war weder zur Tatzeit noch am Tattag mit dabei, auch nicht am Vortag», sagte der 36-Jährige am Freitag vor dem Landgericht in Stuttgart. «Alles in der Anklageschrift trifft nicht zu.» Am Tag des spektakulären Überfalls habe er seinen Bruder zu einem Termin im Rheinland begleitet, sagte der Familienvater aus dem Bonner Raum.

Von dpa