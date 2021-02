Trotz Online-Erfolg: Krise lässt Douglas-Umsatz schrumpfen

Düsseldorf (dpa) - Gute Geschäfte im Internet, aber massive Umsatzeinbußen in den Läden: Die Corona-Krise hat im Weihnachtsgeschäft deutliche Spuren in der Bilanz der größten deutschen Parfümeriekette Douglas hinterlassen. Insgesamt sank der Umsatz des Beauty-Konzerns im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 (Oktober bis Dezember) um 9,3 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Freitag in Düsseldorf mitteilte.

Von dpa