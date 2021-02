Schiefe Kirchturmspitze in Köln löst Feuerwehreinsatz aus

Köln (dpa) - Eine schiefe Kirchturmspitze hat am Donnerstag in Köln einen größeren Feuerwehreinsatz samt Straßen-Sperrung ausgelöst. Ein Passant habe am Abend angerufen und von der schrägen Spitze der Kirche St. Mariä Empfängnis in Köln-Bayenthal berichtet, sagte ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte hätten dann ebenfalls von einer deutlichen Neigung gesprochen. «Es waren viele Einsatzkräfte vor Ort, weil wir uns auf einen Einsturz eingerichtet hatten.»

Von dpa