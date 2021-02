Einbrecher entdeckt Kinderpornografie: Besitzer verurteilt

Der Einbrecher kam dagegen glimpflicher davon: Er erhielt einen Strafbefehl über 750 Euro. Der Mann war bei seinem Nachbarn im gemeinsam bewohnten Mietshaus eingestiegen und hatte ein Fahrrad sowie 150 D-Mark mitgenommen, die er bei der Bundesbank in Euro umtauschte. Von den kinderpronografischen Dateien ließ der Einbrecher dabei wohlweislich die Finger, wie das Gericht feststellte.

In erster Instanz hatte der Angeklagte noch behauptet, Nachbarn hätten ihm das strafbare Material in seiner Abwesenheit auf die Festplatten gespielt und so untergeschoben. In der Berufung hielten die Richter seine Geschichte für unglaubwürdig, da räumte er die Wahrheit ein.

© dpa-infocom, dpa:210225-99-593507/2